Ворог випустив 250 снарядів по Херсонській області, а над Сумською ППО збила один "шахед"

Російські військові випустили 250 снарядів по території Херсонської області, внаслідок чого поранено 2 людини, а в небі над Сумською областю ППО збила один "шахед", повідомляють в обласних військових адміністраціях.

"Вночі над Сумщиною засобами ППО Сил оборони знищено БПЛА типу "Шахед", - сказано в повідомленні ОВА.

Водночас за минулу добу противник здійснив 46 обстрілів, випустивши 250 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", СПГ, АГС і БПЛА по Херсонській області.

"Через російську агресію 2 людини дістали поранення", - написав голова ОВА Олександр Прокудін у телеграм-каналі.

Він зазначив, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; систему життєзабезпечення загальноосвітньої школи та торговельного приміщення в Бериславському районі.