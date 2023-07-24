Maersk повідомив про незначні пошкодження контейнерів у порту "Рені" внаслідок атаки дронами

Світовий лідер контейнерних перевезень Maersk Group повідомив про незначні пошкодження невеликої кількості контейнерів унаслідок атаки окупантів іранськими ударними дронами типу Shahed на інфраструктуру порту "Рені".

"Щодо Maersk, то вплив мінімальний, з дуже незначним пошкодженням невеликої кількості контейнерів на майданчику", - повідомили в пресслужбі компанії у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

У Maersk уточнили, що йдеться про пошкодження потужностей сторонньої компанії, тому порадили звернутися по докладнішу інформацією до неї.

"Ми розуміємо, що наразі операції відновилися", - водночас зазначили у пресслужбі Maersk.

У зведенні оперативного командування "Південь" на фейсбуці в понеділок вранці йшлося про 4-годинну атаку дронами Shahed-136, спрямовану на портову інфраструктуру Дунаю. Повідомлялося про руйнування ангара з зерновими, пошкодження резервуарів для зберігання інших видів вантажів і пожежу в одному з виробничих приміщень, яку було оперативно ліквідовано, а також про поранення шести осіб. На одній із фотографій з місця, що зазнало атаки, зображено контейнери світового лідера контейнерних перевезень Maersk Group. Силами протиповітряної оборони було знищено три дрони.