Події

19:22 24.07.2023

Мер Харкова запрошує батьків школярів обговорити організацію освіти дітей

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Мер Харкова запрошує батьків школярів обговорити організацію освіти дітей

Міський голова Харкова Ігор Терехов ініціює серію зустрічей із батьками школярів, щоб обговорити питання, пов'язані з освітою їхніх дітей.

"З метою недопущення різного роду інсинуацій на тему організації навчання наших дітей, пропоную батькам зустрітися і разом обговорити усі наболілі освітні питання. Щоб нарешті поставити крапку у цій дискусії. На зустрічах буду присутнім особисто. Сподіваюся на конструктивний і чесний діалог", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він також зазначив телефони, за якими можна записатися на такі зустрічі.

Як повідомлялося, 7 липня Рада оборони Харківської області ухвалила рішення дозволити відновлення традиційного офлайн-навчання в регіоні, за умови, що в навчальному закладі є захисні споруди, які відповідають державним будівельним нормам (ДБН) В.2.2-5-97.

13 липня міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону заявив, що 51 укриття у школах уже є, а до 1 вересня будуть готові 85. Пізніше директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко заявила, що йдеться про найпростіші укриття, які, за її словами, не мають відповідати вимогам ДБН.

Раніше, у серпні 2022 року, Синєгубов мотивував необхідність збереження онлайн-навчання міркуваннями безпеки.

"Час дольоту ракети - 30-40 секунд до Харкова і десь 50 секунд - до будь-якої точки нашої області. Мінімальний час, потрібний, щоб спустити дітей до сховищ, це чотири-п'ять хвилин", - говорив Синєгубов.

Як відомо, у регіоні досі фіксують випадки, коли повітряну тривогу оголошують після "прильоту" ракети.

 

Теги: #школа #мер #харків

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