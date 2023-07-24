Унаслідок російської атаки 23 липня в Одесі пошкоджено 61 будівлю

За попередніми даними, внаслідок російського обстрілу Одеси в неділю, 23 липня, було пошкоджено 61 будівлю, зокрема 146 житлових квартир, повідомляє пресслужба міської ради.

"Учора проводилася консервація житлових будинків, закрито плівкою 869 віконних отворів. На постраждалих 28 пам’ятках - об’єктах культурної спадщини актуються пошкодження. Також комунальні служби актують пошкодження в квартирах одеситів для подальшого отримання ними матеріальної допомоги з міського бюджету", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що мешканці пошкоджених будинків можуть отримати державну допомогу через "єВідновлення" в застосунку "Дія".

Обстеження пошкоджень триває.