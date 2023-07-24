Події

11:14 24.07.2023

У порту "Рені" внаслідок атаки дронами зруйновано три склади із зерном - ЗМІ

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У порту "Рені" внаслідок атаки дронами зруйновано три склади із зерном - ЗМІ

Три склади із зерном зруйновано в порту "Рені" внаслідок атаки окупантів іранськими ударними дронами типу Shahed, повідомляють на сайті видання "Рені-Одеса. Наш спільний дім" із посиланням на голову Ренійської громади Ігоря Плєхова.

Згідно з повідомленням, було зафіксовано близько 15 "Шахедів". Жителі Рені та навколишніх сіл чули серію вибухів. Вибуховою хвилею також пошкоджено вікна будівель і споруд у порту "Рені". Були локальні займання, які оперативно ліквідовано.

"Знищують порт", - повідомив виданню о п'ятій годині ранку в понеділок один із підприємців, який займається перевалкою зерна.

У зведенні оперативного командування "Південь" у фейсбуці також ідеться про чотиригодинну атаку дрона Shahed-136, спрямовану на портову інфраструктуру Дунаю, повідомляється про руйнування ангара із зерновими, пошкодження резервуарів для зберігання інших видів вантажів і пожежу в одному з виробничих приміщень, яку було оперативно ліквідовано. На одній з фотографій з місця, що зазнало атаки, зображені контейнери світового лідера контейнерних перевезень Maersk Group. Повідомляється, що силами протиповітряної оборони було знищено три дрони.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки на портову інфраструктуру Одещини шестеро людей дістали поранення.

Теги: #зерно #атака #рені #бпла

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