НАЗК перевірить сотні керівників військкоматів, а також їхніх найближчих родичів

НАЗК перевірить матеріальне становище керівників військкоматів та їхніх помічників у всіх областях, також моніторингу підлягають їхні найближчі родичі. Про це повідомив голова Національного агентства з питань протидії корупції Олександр Новіков в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Це сотні керівників військкоматів. Ми зараз запросили інформацію в Міністерстві оборони, оскільки це структури, які підпорядковуються Міністерству оборони та Генеральному штабу ЗСУ. Після отримання списку кожного з них буде перевірено", - наголосив він.

Новіков зазначив, що зловживання військовослужбовцем Центру комплектування є "не просто корупційним правопорушенням, а державною зрадою з точки зору етики".