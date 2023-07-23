Події

01:27 23.07.2023

НАЗК перевірить сотні керівників військкоматів, а також їхніх найближчих родичів

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НАЗК перевірить сотні керівників військкоматів, а також їхніх найближчих родичів

 НАЗК перевірить матеріальне становище керівників військкоматів та їхніх помічників у всіх областях, також моніторингу підлягають їхні найближчі родичі. Про це повідомив голова Національного агентства з питань протидії корупції Олександр Новіков в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Це сотні керівників військкоматів. Ми зараз запросили інформацію в Міністерстві оборони, оскільки це структури, які підпорядковуються Міністерству оборони та Генеральному штабу ЗСУ. Після отримання списку кожного з них буде перевірено", - наголосив він.

Новіков зазначив, що зловживання військовослужбовцем Центру комплектування є "не просто корупційним правопорушенням, а державною зрадою з точки зору етики".

 

Теги: #перевірки #воєнком #назк

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