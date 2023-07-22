РФ чотири ночі поспіль атакує південь України, щоб домогтися поступок від Заходу щодо зернової угоди - ISW

Російські сили завдавали ракетних і безпілотних ударів по півдню України четверту ніч поспіль після виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи з метою змінити умови угоди, наголошується у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за 21 липня.

"Росія маневрує, щоб зберегти за собою можливість змінити чинну угоду, а не проводити переговори про абсолютно нову, оскільки вона прагне домогтися широких поступок від Заходу... Путін висунув низку вимог для повернення Росії до угоди 19 липня, включно зі скасуванням санкцій щодо постачань російського зерна й добрив і повторним під'єднанням російських банків, котрі обслуговують постачання продовольства, до банківської системи SWIFT. Посилення ударів російських військових по українських портах і зерновій інфраструктурі, а також погрози морської ескалації в Чорному морі, ймовірно, спрямовані на те, щоб змусити Захід погодитися з цими вимогами", - зазначають аналітики.

При цьому МЗС РФ, імовірно, намагається стверджувати, що Росія, як і раніше, є учасником угоди де-юре, незважаючи на її вихід із "зернової угоди", у спробі залишити відкритим канал для перегляду Росією зернової угоди на умовах, більш вигідних для РФ, а не для переговорів про абсолютно нову.

У ISW зазначають, що Кремль регулярно вдається до ескалаційної риторики, спрямованої на спонукання Заходу до поступок, і часто деякі офіційні особи просувають цю риторику, тоді як інші чиновники симулюють готовність брати участь у переговорах.

Повідомляється, що Кремль, схоже, намагається пом'якшити заяву Міністерства оборони РФ від 19 липня про те, що цивільні кораблі в Чорному морі розглядаються як законні військові цілі. Зокрема, йдеться про заяву заступника глави відомства Сергія Вершиніна про те, що це означало наміри РФ інспектувати ці судна. "Однак заява Міноборони Росії, як і раніше, вказує на те, що російські сили мають намір розглядати цивільні судна як законні військові цілі, й навіть інтерпретація заяви Вершиніним свідчить, що російські сили висадяться на абордаж і, можливо, захоплять іноземні цивільні судна", - зазначають аналітики.

Аналітики зазначають, що президент РФ Володимир Путін продовжував спроби посіяти розбіжності всередині НАТО і між Україною і НАТО, які, ймовірно, були спрямовані на підтримку ініціативи Кремля щодо Чорноморської зернової ініціативи та підрив довгострокової підтримки України Заходом. "Риторика Путіна значною мірою спиралася на історичні паралелі, покликані спричинити страх і недовіру між європейськими країнами та Сполученими Штатами, а також між Україною та Польщею. Риторика Путіна узгоджується з попередньою риторикою високопоставлених російських чиновників, спрямованою на те, щоб посіяти недовіру між Україною та її союзниками, підірвати поточну безпекову допомогу Заходу Україні та спонукати західні держави передчасно спонукати Україну до перемовин із Росією", - резюмували в ISW.