Події

11:28 22.07.2023

РФ чотири ночі поспіль атакує південь України, щоб домогтися поступок від Заходу щодо зернової угоди - ISW

2 хв читати
РФ чотири ночі поспіль атакує південь України, щоб домогтися поступок від Заходу щодо зернової угоди - ISW

Російські сили завдавали ракетних і безпілотних ударів по півдню України четверту ніч поспіль після виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи з метою змінити умови угоди, наголошується у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за 21 липня.

"Росія маневрує, щоб зберегти за собою можливість змінити чинну угоду, а не проводити переговори про абсолютно нову, оскільки вона прагне домогтися широких поступок від Заходу... Путін висунув низку вимог для повернення Росії до угоди 19 липня, включно зі скасуванням санкцій щодо постачань російського зерна й добрив і повторним під'єднанням російських банків, котрі обслуговують постачання продовольства, до банківської системи SWIFT. Посилення ударів російських військових по українських портах і зерновій інфраструктурі, а також погрози морської ескалації в Чорному морі, ймовірно, спрямовані на те, щоб змусити Захід погодитися з цими вимогами", - зазначають аналітики.

При цьому МЗС РФ, імовірно, намагається стверджувати, що Росія, як і раніше, є учасником угоди де-юре, незважаючи на її вихід із "зернової угоди", у спробі залишити відкритим канал для перегляду Росією зернової угоди на умовах, більш вигідних для РФ, а не для переговорів про абсолютно нову.

У ISW зазначають, що Кремль регулярно вдається до ескалаційної риторики, спрямованої на спонукання Заходу до поступок, і часто деякі офіційні особи просувають цю риторику, тоді як інші чиновники симулюють готовність брати участь у переговорах.

Повідомляється, що Кремль, схоже, намагається пом'якшити заяву Міністерства оборони РФ від 19 липня про те, що цивільні кораблі в Чорному морі розглядаються як законні військові цілі. Зокрема, йдеться про заяву заступника глави відомства Сергія Вершиніна про те, що це означало наміри РФ інспектувати ці судна. "Однак заява Міноборони Росії, як і раніше, вказує на те, що російські сили мають намір розглядати цивільні судна як законні військові цілі, й навіть інтерпретація заяви Вершиніним свідчить, що російські сили висадяться на абордаж і, можливо, захоплять іноземні цивільні судна", - зазначають аналітики.

Аналітики зазначають, що президент РФ Володимир Путін продовжував спроби посіяти розбіжності всередині НАТО і між Україною і НАТО, які, ймовірно, були спрямовані на підтримку ініціативи Кремля щодо Чорноморської зернової ініціативи та підрив довгострокової підтримки України Заходом. "Риторика Путіна значною мірою спиралася на історичні паралелі, покликані спричинити страх і недовіру між європейськими країнами та Сполученими Штатами, а також між Україною та Польщею. Риторика Путіна узгоджується з попередньою риторикою високопоставлених російських чиновників, спрямованою на те, щоб посіяти недовіру між Україною та її союзниками, підірвати поточну безпекову допомогу Заходу Україні та спонукати західні держави передчасно спонукати Україну до перемовин із Росією", - резюмували в ISW.

 

Теги: #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:40 22.07.2023
РФ використовує маніпуляції та завдає ударів по українській інфраструктурі для підриву західної підтримки України

РФ використовує маніпуляції та завдає ударів по українській інфраструктурі для підриву західної підтримки України

09:45 20.07.2023
Вибух на російському полігоні на південному сході Криму порушив рух окупантів трасою "Таврида" - ISW

Вибух на російському полігоні на південному сході Криму порушив рух окупантів трасою "Таврида" - ISW

10:15 19.07.2023
Лукашенко причетний до депортації українських дітей - ISW

Лукашенко причетний до депортації українських дітей - ISW

10:32 18.07.2023
Удар по мосту через Керченську протоку вплине на російську логістику на півдні України - ISW

Удар по мосту через Керченську протоку вплине на російську логістику на півдні України - ISW

09:57 17.07.2023
ЗСУ здійснили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли обмежених успіхів - ISW

ЗСУ здійснили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли обмежених успіхів - ISW

11:11 16.07.2023
ЗСУ провели успішний контрнаступ 15 липня на південь від Бахмута, Оріхова та під Великою Новосілкою - ISW

ЗСУ провели успішний контрнаступ 15 липня на південь від Бахмута, Оріхова та під Великою Новосілкою - ISW

08:52 15.07.2023
ЗС України просунулися на понад 1,7 км на мелітопольському напрямку

ЗС України просунулися на понад 1,7 км на мелітопольському напрямку

07:26 14.07.2023
У російської армії недостатньо резервів для ротації передових частин, їхня оборона слабшає

У російської армії недостатньо резервів для ротації передових частин, їхня оборона слабшає

12:14 13.07.2023
ЗСУ продовжували в середу контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту і на деяких досягли успіхів - ISW

ЗСУ продовжували в середу контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту і на деяких досягли успіхів - ISW

14:17 11.07.2023
ЗСУ звільнили з початку контрнаступу вже 253 кв. км - ISW

ЗСУ звільнили з початку контрнаступу вже 253 кв. км - ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Втрати окупантів становили 640 одиниць особового складу

ЗСУ наближаються до моменту, коли контрнаступ може набирати обертів

Кримський міст залишається ціллю

Зеленський бачить певні шляхи виходу із зернової кризи

РФ нанесла три авіаудари по Нью-Йорку Донецької області, четверо поранених

ОСТАННЄ

У Запорізькій області питна вода відповідає нормам і подається без перебоїв

Окупанти обстріляли Краматорськ і Костянтинівку, пошкоджено п'ять житлових багатоповерхівок, загинули мирні жителі - МВС

Окупанти вночі та в п'ятницю обстріляли Краматорськ, пошкоджено промпідприємства, без жертв - міськрада

На Кіровоградщині після атаки дронів без жертв і руйнувань - голова обладміністрації

Знищено п'ять "Шахедів" і дев'ять розвідувальних дронів, запущених окупантами, - Повітряні сили ЗСУ

Жителя Великого Бурлука поранено внаслідок ворожого обстрілу

Окупанти звозять військову техніку на Запорізьку лінію фронту

Одну людину поранено в Херсонській області в результаті ворожих обстрілів

Втрати окупантів становили 640 одиниць особового складу

У результаті обстрілу ворогом Нікополя троє людей постраждали та є пошкодження

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА