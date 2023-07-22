Мільярдер Джош Харріс придбав клуб НФЛ "Вашингтон Коммандерс" за рекордні $6 млрдп

Власники американської Національної футбольної ліги (НФЛ) одноголосно схвалили продаж клубу Washington Commanders мільярдеру Джошу Харрісу за рекордну суму $6,05 млрд, повідомляє MarketWatch.

У рамках угоди співвласниками клубу стали зірка баскетболу Меджік Джонсон, один із засновників американського промислового концерну Danaher Corp. Мітчелл Рейлс і близько десятка інших людей, які також входять до інвестиційної групи Харріса, у тому числі його бізнес-партнер Девід Блітцер.

Харріс і Блітцер, засновники спортивного холдингу Harris Blitzer Sports & Entertainment, вже володіють кількома командами з різних видів спорту, серед яких баскетбольний клуб із Філадельфії 76ers, хокейна команда "Нью-Джерсі Девілс" та англійський футбольний клуб "Крістал Пеле".

Раніше повідомлялося, що команду ао американському футболу Washington Commanders претендує засновник Amazon.com Inc. Джефф Безос разом із репером Jay-Z.

Попередня найдорожча угода в історії спортивних клубів США також відбулася у НФЛ – тоді голова Walmart Inc. Роб Волтон купив "Денвер Бронкос" за $4,65 млрд.