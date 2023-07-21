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18:27 21.07.2023

Кабмін погодив пропозицію щодо реалізації експериментального проєкту з виробництва боєприпасів до БПЛА протягом двох років

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Кабмін погодив пропозицію щодо реалізації експериментального проєкту з виробництва боєприпасів до БПЛА протягом двох років

Кабінет Міністрів України погодив пропозицію Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерства оборони та Міністерства цифрової трансформації щодо реалізації експериментального проєкту з виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до БПЛА і бойових частин безпілотних систем протягом двох років, повідомляє представник Кабміну Тарас Мельничук.

"Затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту, яким визначено механізм реалізації експериментального проєкту щодо розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем для сил безпеки та оборони України в частині встановлення організаційних, технологічних та інших вимог до провадження господарської діяльності у відповідній сфері", - написав Мельничук у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, Кабмін ухвалив постанову "Про реалізацію експериментального проекту з виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем і бойових частин безпілотних систем".

Реалізація цього експериментального проєкту передбачає встановлення порядку набуття статусу виробника боєприпасів до БПЛА, а також встановлення чітких вимог щодо персоналу, виробничих потужностей, порядку зберігання до виробників безпілотних систем.

Крім цього, виробництво безпілотників може здійснюватися без висновку з оцінки впливу на довкілля.

Цей проєкт також передбачає встановлення вимог до постачання виготовлених боєприпасів і можливість розроблення боєприпасів і бойових частин до БПЛА як за держзамовленням, так і за власною ініціативою.

Встановлюється порядок проведення випробувань розробленого зразка та спрощення порядку поставки його на озброєння, здійснюється контроль якості на етапі виробництва.

Юридичні особи мають можливість здійснювати закупівлі та постачання боєприпасів для потреб сил безпеки та оборони України.

Теги: #боєприпаси #бпла #проєкт

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