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15:06 21.07.2023

У ГУР Міноборони України є дані про можливу підготовку нового заколоту в РФ

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У ГУР Міноборони України є дані про можливу підготовку нового заколоту в РФ

Українська військова розвідка має дані про можливу підготовку нового заколоту в РФ, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи є в української розвідки дані про те, чи готується в РФ можливий новий заколот, схожий на той, що здійснили "вагнерівці" в червні, Юсов сказав: "Є. Дані є".

Водночас у розвідці зазначили, що не ділитимуться цими даними, щоб "не полегшувати роботу ФСБ РФ".

Юсов також не виключив, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин може повернутися "у внутрішньо-політичні процеси РФ".

"А чому ні? Він у ньому (політичному процесі - ІФ-У) активно перебуває. Конфлікт за лінією Пригожин - Шойгу не зник. Як і не зникла більшість запитань, які озвучували під час т. зв. маршу справедливості. Заколот не перемогли, його "заговорили" або "зарішали". І зробив це навіть не Путін, а Лукашенко та інші люди, прізвищ яких навіть не назвали", - наголосив Юсов.

За його словами, це означає, що проблеми залишаються, і дедалі більше представників кадрових військових із РФ озвучують схожі речі. "Частина з них уже розплатилися відстороненням", - додали в розвідці.

"Процеси йдуть, і це процеси, про які говорить уже не тільки Україна, а й представники західних спецслужб і західні аналітики. Путінський режим справді дає тріщини", - сказав Юсов.

Теги: #рф #інформація #гур_мо #заколот

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