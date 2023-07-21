Ворог випустив до 4 ракет "Онікс" по Одеській області - речник ПС ЗСУ

Ворог випустив після 10 години ранку п'ятниці до чотирьох ракет "Онікс" по Одеській області, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Третя атака "Онікс". Таким чином, противник застосував щонайменше з 10 години станом на зараз ще (за попередньою інформацією) до чотирьох ракет П-800 "Онікс" по Одеській області десь південніше обласного центру. Така наразі оперативна інформація", - розповів Ігнат в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.