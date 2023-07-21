Події

09:03 21.07.2023

За добу на Харківщині один загиблий і троє поранених у результаті ворожих обстрілів

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За добу на Харківщині один загиблий і троє поранених у результаті ворожих обстрілів

У ніч проти п'ятниці російські окупаційні війська обстріляли с. Новоосинове, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Цієї ночі в результаті ворожих обстрілів с. Новоосинове Куп'янського району отримала легкі поранення 56-річна жінка, госпіталізації не потребувала. Пошкоджено приватний будинок", - написав Синегубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби масованих ворожих обстрілів зазнали населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області.

Зокрема, внаслідок обстрілу з танка смт Козача Лопань загинув 60-річний чоловік. Пошкоджено приватний будинок та гараж, у с. Петрівка – внаслідок артобстрілу поранено 2 чоловіків (69 та 52 років), пошкоджено багатоквартирний будинок. У Вовчанську пошкоджено щонайменше 3 приватні житлові будинки та господарські будівлі, а в Куп'янську - пошкоджено 7 приватних будинків.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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