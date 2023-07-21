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08:22 21.07.2023

Дві ракети "Калібр" влучили у зерновий склад агропідприємства на Одещині, двоє постраждалих

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Дві ракети "Калібр" влучили у зерновий склад агропідприємства на Одещині, двоє постраждалих

Дві ракети типу "Калібр" влучили у зерновий склад аграрного підприємства в Одеській області, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук, посилаючись на джерела в ОК "Південь".

"Одещина. 2 ракети типу "калібр", за інформацією військових з ОК "Південь", влучили у зерновий склад агропідприємства на території області", - написав Братчук у телеграмі у п'ятницю вранці.

Як уточнив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, окупанти влучили безпосередньо "в термінали із зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю".

За його інформацією, внаслідок вибуху постраждали двоє людей.

"Вони отримали різані рани склом. Їм надано всю необхідну медичну допомогу", - зазначив Кіпер.

Він уточнив, що ракети "Калібр" росіяни випустили на світанку з ракетоносія, який стояв уночі на чергуванні у Чорному морі.

Кіпер нагадав, що це вже четверта за тиждень атака РФ на Одещину.

 

 

 

 

Теги: #одеська_область #обстріли

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