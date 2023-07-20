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19:07 20.07.2023

ЄС запровадив нові санкції проти Ірану, що забороняють експорт компонентів для виробництва БПЛА

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ЄС запровадив нові санкції проти Ірану, що забороняють експорт компонентів для виробництва БПЛА

Рада ЄС оголосила в четвер про введення нового режиму антиіранських санкцій, який забороняє експорт з Європейського союзу до Ірану компонентів, які використовуються при конструюванні та виробництві безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

"Він (режим - ІФ) також передбачає обмеження на поїздки і заходи із заморожування активів, які можуть бути застосовані до осіб, відповідальних за підтримку і участь у програмі іранських БПЛА", - йдеться в комюніке ради, опублікованому в Брюсселі.

У документі пояснюється, що цей новий режим доповнює три раніше ухвалені пакети санкцій щодо фізичних і юридичних осіб у зв'язку з БПЛА, останній з яких було ухвалено в лютому 2023 року.

Крім того, Рада ЄС ухвалила в четвер рішення внести шістьох іранців до списків двох уже наявних режимів санкцій за військово-технічне співробітництво з Росією (БПЛА) і "сирійським режимом" (системи протиповітряної оборони).

"Активи осіб, внесених до списків, підлягають заморожуванню, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. На них також поширюються обмеження на поїздки, які не дають їм змоги в'їжджати на території ЄС або перетинати їх транзитом", - ідеться в повідомленні ради.

До цих двох списків, як випливає з публікації в четвер в "Офіційному журналі" ЄС, увійшли член адміністративної ради Qods Aviation Industries (QAI) - організації, що торгує безпілотниками; командувач ВМС Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та голова адміністративної ради компанії Paravar Pars, яка виробляє БПЛА; 3 члени адміністративної ради Paravar Pars; заступник командувача аерокосмічними силами КВІР, який відповідає за проєкт протиповітряної оборони в Сирії.

Обидва регламенти ЄС набули чинності в день їх опублікування.

 

 

Теги: #єс #санкції #іран

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