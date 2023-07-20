У Львові зіткнулися вантажівка та мікроавтобус, трьох людей госпіталізували

Трьох людей госпіталізовано з травмами, отриманими внаслідок зіткнення вантажівки та мікроавтобуса у Львові, повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львові.

За даними поліції, аварія сталася ввечері 19 липня на вулиці Богданівській в обласному центрі - зіткнулися мікроавтобус "Сітроен Берлінго" і вантажівка "Рено". "Внаслідок зіткнення водій мікроавтобуса та двоє його пасажирів дістали тілесних ушкоджень і були госпіталізовані", - зазначено в повідомленні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).