Події

11:50 20.07.2023

У Росії немає ракет, які були б сильнішими за волю українців перемогти, - Зеленський

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У Росії немає ракет, які були б сильнішими за волю українців перемогти, - Зеленський

Усі разом ми пройдемо цей страшний час і вистоїмо проти ударів російського зла, написав президент України Володимир Зеленський у телеграм-каналі.

"Одеса. Миколаїв. Російські терористи продовжують свої намагання зруйнувати життя нашої країни. На жаль, є поранені, є загиблі... Мої співчуття рідним та близьким! Але немає у держави-зла ракет, які були б сильніші, ніж наша воля зберегти життя, підтримати один одного і перемогти", - заявив він.

Зеленський подякував "усім, хто захищає наші міста, наших людей, наше небо".

"Дякую всім нашим воїнам, рятувальникам, лікарям, місцевій владі, волонтерам... усім, хто залучений до ліквідації наслідків російського терору! Дякую працівникам портів, які роблять усе, щоб зберегти нашу інфраструктуру! Будівельникам та ремонтним бригадам, які допомагають людям відновити нормальні умови життя!" – додав Зеленський.

 

Теги: #реакція #ракети #зеленський

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