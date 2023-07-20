Події

09:45 20.07.2023

Вибух на російському полігоні на південному сході Криму порушив рух окупантів трасою "Таврида" - ISW

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Вибух на російському полігоні на південному сході Криму порушив рух окупантів трасою "Таврида" - ISW

Вибух, що стався в середу на полігоні російських загарбників у тимчасово окупованому Кіровському районі на південному сході Криму, порушив рух трасою "Таврида", що з'єднує східний Крим із Севастополем, ідеться у зведенні, оприлюдненому на сайті Інституту вивчення війни (ISW) за 19 липня.

"За повідомленнями російських та українських джерел, після вибуху на Старокримському полігоні в Кіровському районі сталася детонація російських складів боєприпасів", - ідеться в повідомленні.

Крім цього, вибухи на складі боєприпасів російських окупантів було зафіксовано на геолокаційних кадрах на південь від Айвазовського, що розташоване за 25 км на північний захід від Феодосії.

Очільник кримської окупаційної влади Сергій Аксьонов заявив, що внаслідок вибухів загорівся сміттєвий полігон, а також оголосив, що трасою "Таврида" буде заблоковано до усунення наслідків пожежі. Крім цього, було оголошено евакуацію 2 тис. жителів.

Окупаційна влада РФ заявила, що причина вибуху на момент публікації невідома.

У свою чергу представник Головного управління військової розвідки України (ГУР) Андрій Юсов спростував заяви про те, що голова ГУР генерал-майор Кирило Буданов підтвердив причетність України до цього вибуху.

Теги: #вибух #крим #траса #isw

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