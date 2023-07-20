Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки на Миколаїв збільшилася до 18 осіб

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки на Миколаїв збільшилася до 18-ти, рятувальникам вдалося витягти з-під завалів двох осіб, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Загалом постраждало 18 осіб, із них 9 госпіталізовано, у т.ч. 5 дітей, 2 людини врятовано з-під завалів. Це диво, що вдалося врятувати", - інформував він у Телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетних ударів окупантів щонайменше 5 житлових багатоповерхових будинків у Миколаєві зазнали пошкоджень (вікна, двері, балкони, стеля). Наразі їх відключили від електропостачання. Триває рятувально-пошукова операція.

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