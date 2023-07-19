USAID працюватиме з Конгресом США, щоб інвестувати $230 млн в український бізнес

USAID працюватиме з Конгресом США, щоб інвестувати додаткові $230 млн нових ресурсів в український бізнес, зокрема для допомоги підприємствам дотримуватися правил Європейського Союзу та експортувати більше товарів і послуг до Європи, повідомила керівниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер.

"USAID працюватиме з Конгресом США, щоб інвестувати $230 млн нових ресурсів в український бізнес. Це охоплюватиме все, від технічної допомоги підприємствам, які хочуть масштабувати й розширити свою діяльність, до технічної допомоги, щоб допомогти їм дотримуватися правил ЄС, щоб вони могли експортувати більше своєї продукції та послуг до Європи і створювати більше робочих місць для більшої кількості українців", - заявила вона на брифінгу в Києві у середу.

Водночас вона наголосила, що бізнес не зможе зростати, якщо його не забезпечити доступним капіталом. Павер зазначила, що багато фінансових установ вважають інвестиції в український бізнес занадто ризикованими.

"Тому ми збираємося розширити використання таких інструментів, як кредити під низький відсоток або гранти для бізнесу, гарантії на випадок першої втрати, які знизять ризик інвестування в Україну. І ми працюватимемо разом, щоб залучити більше інвестицій і більше участі приватного сектору тут, в Україні, що знову ж таки є інвестицією в стійкість сьогоднішнього дня, а також в економіку завтрашнього дня", - повідомила вона.

Як зазначила Павер, це нове зобов'язання - "лише одне з багатьох, які США взяли на себе перед українським народом цього тижня".