За програмою "єВідновлення" вже погоджено 188 млн грн компенсацій

За програмою "єВідновлення" схвалено компенсацій на ремонт житла, пошкодженого внаслідок війни, на загальну суму 188 млн грн для більш ніж 2,3 тис. заявників, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).

"Програма "єВідновлення" вже сьогодні дає українцям можливість підготувати свій будинок до холодів. Це важливо для українців, які все ще думають, чи повертатися додому. Узгоджена сума допомоги становить понад 188 млн грн для більш ніж 2300 заявників", - повідомив віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, слова якого наведено в пресрелізі.

Він уточнив, що відомство робить усе можливе для допомоги громадам, щоб комісії працювали ефективніше і швидше. "Це і консультаційна підтримка, і допомога з кадрами там, де це необхідно", - зазначив Кубраков.

За даними міністерства, на отримання грошової допомоги за програмою "єВідновлення" вже подано понад 27,8 тис. заявок.

Як повідомлялося, 10 травня стартувала програма державної допомоги "єВідновлення", що передбачає надання допомоги на поточний ремонт житла, пошкодженого внаслідок війни. Максимальна сума на один об'єкт - 200 тис. грн. Грошові кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія".