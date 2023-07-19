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19:11 19.07.2023

Із мера Одеси зняли електронний браслет

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Із мера Одеси зняли електронний браслет

З мера Одеси Геннадія Труханова зняли електронний браслет, повідомляє "Думская".

"Міський голова Одеси Геннадій Труханов позбувся порядком обридлого йому електронного браслета, який він був змушений носити як підозрюваний у так званій справі Краяна", - ідеться в повідомленні в середу.

Джерела в муніципалітеті повідомили "Думській", що "Спеціалізована антикорупційна прокуратура не клопотала про продовження чиновнику запобіжного заходу, тому він автоматично припинив діяти, коли минуло два місяці".

Як повідомлялося, у 2016 році Одеська міськрада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу держпідприємства "Завод "Краян", за 185 млн грн у приватної структури, яка, у свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 млн грн. Отримані від мерії 185 млн грн фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності. Однак детективи НАБУ та прокурори САП запобігли цій спробі й домоглися накладення арешту на рахунки компанії-продавця будівлі.

Мера Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана затримали в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" за підозрою в заволодінні коштами місцевого бюджету шляхом зловживання службовим становищем із придбання та передання в комунальну власність приміщень колишнього заводу "Краян". За результатами розслідування було повідомлено про підозру кільком посадовим особам Одеської міськради, керівникам і засновникам деяких підприємств за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

САП 8 жовтня 2018 року направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно Труханова.

Малиновський райсуд Одеси 9 липня 2019 року повністю виправдав Труханова, його заступника Вугельмана та інших фігурантів, оскільки їхню провину не було доведено. Труханов назвав рішення суду стосовно зазначеного вище підприємства своєю особистою перемогою і "вироком старій системі". Наприкінці липня заступник генерального прокурора - керівник САП Назар Холодницький подав апеляційну скаргу на виправдувальний вирок.

У лютому 2021 року Апеляція ВАКС скасувала виправдувальний вирок і направила на новий розгляд справу одеського "Краяну".

26 квітня 2023 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,368 млн грн заступнику міського голови Одеси Павлу Вугельману у справі одеського заводу "Краян".

4 травня 2023 року мера Одеси було взято під варту з альтернативою застави в 13,4 млн грн у справі "Краяна". 5 травня за нього було внесено заставу в 13,4 млн грн і він вийшов із СІЗО.

 

Теги: #труханов #електронний_браслет

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