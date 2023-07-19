Події

18:24 19.07.2023

З Київської області відправлено 140 тонн питної води до Нікополя - ОВА

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З Київської області відправлено 140 тонн питної води до Нікополя - ОВА

У Нікополь Дніпропетровської області було зібрано і відправлено 140 тонн питної води з Київської області, повідомляє обласна військова адміністрація з посиланням на голову ОВА Руслана Кравченка.

"Від кожного з семи районів Київщини зібрано по 20 тонн бутильованої води. Вантаж уже вирушив до людей, які потерпають від наслідків катастрофи (підриву окупантами Каховської ГЕС - ІФ-У)", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті в середу.

"Продовжуємо допомагати постраждалим від російського екоциду регіонам. Дякую всім, хто об’єднується для підтримки мешканців у зоні лиха життєво необхідним. Адже тільки спільно ми зможемо вистояти та подолати ворога і наслідки його злочинів!" - зазначив очільник ОВА.

 

Теги: #вода #київська_область #нікополь

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