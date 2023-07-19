СБУ знешкодила три угруповання, які незаконно переправляли українців за кордон

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала три міжнародні злочинні угруповання, які незаконно переправляли громадян України за кордон, повідомляється на сайті спецслужби в середу.

"До складу формувань входило 11 осіб, серед яких четверо іноземців. Наразі 10 зловмисників затримано, ще один - громадянин європейської країни - переховується за межами України. Під час спецоперації один із фігурантів напав на офіцера СБУ з ножем, намагаючись вирватися від правоохоронців. Однак контррозвідники української спецслужби обеззброїли й затримали його", - йдеться в повідомленні.

Як встановила Служба безпеки, кожна з груп пропонувала окремі варіанти перетину кордону, зокрема виготовлення фіктивних документів для виїзду за кордон. "Ділки пропонували фейкові листи на зарубіжні відрядження водіїв. Для реалізації цього варіанта зловмисники виділяли своїм клієнтам автомобілі, нібито призначені для транспортування гуманітарних вантажів", - розповіли у спецслужбі.

За другим сценарієм охочих нелегально перетнути кордон підвозили до прикордонної смуги, а далі виводили їх до сусідньої країни заздалегідь підготовленими лісовими стежками.

На підставі зібраних доказів усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Крім того, вирішується питання про додаткову кваліфікацію незаконних дій фігуранта-іноземця, який чинив опір правоохоронцям.

Також за поданням СБУ вилучено та передано на потреби Сил оборони сім транспортних засобів, які фігуранти використовували у злочинній діяльності.