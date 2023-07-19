Ворог випустив 449 снарядів по Херсонській області, є постраждалий

Російські окупаційні війська випустили 449 снарядів по Херсонській області, є постраждалий, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 72 обстріли, випустивши 449 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, ПТРК і БПЛА. Через російську агресію 1 людина дістала поранення", - написав він у телеграм-каналі.

По Херсону ворог випустив 31 снаряд.

Також російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області.