Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Акіхіко Танакою, який прибув із візитом в Україну.

Як повідомила пресслужба президента України, під час зустрічі Зеленський і Танака обговорили пріоритетні напрями діяльності агентства JICA в Україні. "Зокрема, глава держави наголосив на залученні Японії до виробництва обладнання для розмінування, розбудови мережі реабілітаційних центрів для ветеранів та військових, а також виробництва енергетичного обладнання", - наголошується в повідомленні.

Президент України наголосив на важливості подальшої реалізації започаткованих інфраструктурних проєктів за участю агентства JICA, а саме модернізації Бортницької станції аерації в Києві.

"Окрему увагу під час зустрічі приділили перспективам залучення технологічного потенціалу Японії для повоєнної відбудови України за такими напрямами, як виробництво енергетичного обладнання, літієвих акумуляторів, водню й автомобілів", - повідомила пресслужба.

Зеленський подякував за готовність агенції JICA активно долучитися до підготовки Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Токіо на початку 2024 року.

Президент України подякував за практичну допомогу, яку агентство JICA надає у відбудові України, та за реалізацію проєктів на підтримку ключових секторів національної економіки. Загалом від початку повномасштабної російської агресії фінансова підтримка, отримана Україною від JICA, перевищила $1,1 млрд.