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19:13 18.07.2023

У Запоріжжі за підтримки ООН і "Метінвесту" відкрили перший ком'юніті-центр "Опліч ХАБ" для взаємопідтримки під час війни

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У Запоріжжі за підтримки ООН і "Метінвесту" відкрили перший ком'юніті-центр "Опліч ХАБ" для взаємопідтримки під час війни

Гуманітарна ініціатива групи "Метінвест" "Рятуємо життя" і Глобальний договір (ГД) ООН в Україні за сприяння Запорізької обласної ради та інших партнерів відкрили перший ком'юніті-центр "Опліч ХАБ".

Згідно з пресрелізом компанії у вівторок, мета створення центру - об'єднати мешканців міста для взаємопідтримки та взаємодопомоги в умовах невизначеності. Ця ініціатива - продовження проєкту Mental Help ГД ООН в Україні, спрямованого на надання безоплатної психологічної допомоги українцям у воєнний час.

Ініціатива "Метінвесту" "Рятуємо життя" допомогла облаштувати й обставити меблями приміщення для організації центру в Палаці культури металургів, а також залучити психологів і персонал.

"Опліч ХАБ" - це безпечний інклюзивний простір, де відвідувачам пропонують індивідуальні психологічні консультації, групову арт-терапію для дорослих і дітей, йогу, лекції та майстер-класи, а також юридичні консультації. Усі послуги центру безкоштовні та конфіденційні.

Гуманітарний проєкт планує відкривати такі центри в інших містах, де працюють підприємства "Метінвесту", щоб якомога більше людей змогли отримати психологічну підтримку.

Директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом групи "Метінвест" Тетяна Петрук зазначила, що на сімнадцятий місяць війни кожен мешканець України перебуває у стані психологічного виснаження. Усі ми навчилися тримати це виснаження в собі, але це негативно впливає на ментальне здоров'я.

"Ми розуміємо, що потреба в психологічній допомозі, особливо в цікавих і зрозумілих форматах - величезна. Є велика кількість жінок, які мають стати опорою для своїх дітей, для своїх коханих, що повернуться з війни. Їхнє ментальне здоров'я в пріоритеті. А багато дітей через стрес можуть отримати певні психологічні травми, навіть якщо їх не видно неозброєним оком. Розуміючи все це, ми надаємо можливість таким категоріям населення отримати допомогу. "Опліч ХАБ" - саме те місце, куди завжди можна звернутися і де ніколи не відмовлять", - пояснює Петрук, яку цитує пресслужба.

І уточнюється, що в хабі працюють найкращі фахівці в галузі психології, арт-терапії та йоги, які пройшли навчання від міжнародних експертів з Israel Trauma Coalition, UCLA і University of Denver.

"Єднання і взаємодопомога на всіх рівнях і в усіх сферах - ось що допоможе нам як нації перемогти в цій війні. Ми раді відкрити "Опліч ХАБ" у Запоріжжі, стоячи пліч-о-пліч із партнерами. Разом ми створили для запоріжців місце психологічної безпеки. Тут ви зможете відкритися та поділитися страхами, а також відчути себе частиною спільноти та знайти в собі сили витримати виклики нашого часу. Фахівці хабу пройшли навчання психологічної допомоги від найкращих світових експертів. Ви можете їм довіряти та покладатися на їхню допомогу", - сказала генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні Тетяна Сахарук.

Представники ГД ООН в Україні, "Метінвесту" та Запорізької облради на відкритті хабу провели панельну дискусію про важливість об'єднання громад для взаємопідтримки в умовах невизначеності.

У відкритті "Опліч Хабу" взяли участь усі партнери проєкту, які зробили внесок у запуск ком'юніті-центру. Крім "Метінвесту" це Carlsberg Ukraine, корпорація "Біосфера", Caparol Україна, "Епіцентр-К", група компаній "Фокстрот", Равлик Боб, Hungarian Interchurch Aid's (HIA), Безоплатна правова допомога та Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. В. Г. Магара.

Як повідомлялося, у квітні 2023 року гуманітарна ініціатива групи "Метінвест" "Рятуємо життя", Глобальний договір ООН в Україні та Запорізька облрада підписали меморандум про створення центру психологічної реабілітації та підтримки для постраждалих унаслідок війни мирних жителів.

 

 

 

Теги: #оон #хаб #метінвест

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