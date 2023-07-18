Події

14:02 18.07.2023

На засіданні Ставки розглянули питання безпеки портів і морського експорту зерна

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На засіданні Ставки розглянули питання безпеки портів і морського експорту зерна

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок засідання Ставки верховного головнокомандувача, головними питаннями якої стали безпека портів і морський експорт зерна.

"Питання номер один на сьогоднішній Ставці - морський експорт зерна та безпека портів. Доповідали віцепрем'єр (Олександр) Кубраков, командувач ВМС (Олексій) Неїжпапа - логістика постачання та захист прибережного регіону", - повідомив президент у телеграм-каналі.

Також, за його словами, свої доповіді представили глава МВС Ігор Клименко та очільник Держспецзв'язку Юрій Щиголь про боротьбу з ворожими БПЛА, своєю чергою ГУР, СЗР, СБУ - про плани противника.

Крім того, учасники засідання заслухали ситуацію на полі бою від командувачів Валерія Залужного, Олександра Сирського, Олександра Тарнавського. Міністр оборони Олексій Резніков і командувач Сил логістики Олег Гуляк доповіли про динаміку постачання снарядів.

 

Теги: #зерно #ставка #зеленський

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