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10:29 17.07.2023

Глава МЗС України 17-18 липня здійснить робочий візит до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку

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Глава МЗС України 17-18 липня здійснить робочий візит до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку 17-18 липня, повідомляє пресслужба МЗС.

Згідно з повідомленням, оприлюдненим на сайті, 17 липня Кулеба візьме участь у міністерському засіданні Ради Безпеки ООН щодо збройної агресії Росії проти України, а також у заході високого рівня, приуроченому до 25-ї річниці Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

18 липня глава МЗС виступить на дебатах Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

Крім цього, Кулеба проведе низку двосторонніх переговорів з іноземними колегами, керівництвом Програми розвитку ООН, а також із групою постійних представників африканських держав при ООН.

 

Теги: #оон #кулеба #штаб_квартира

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