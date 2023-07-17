Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів

Сили оборони за минулу добу знищили 620 окупантів, 8 танків, 8 бронемашин, 23 артилерійські системи, 4 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби ППО, 8 БПЛА, 26 од. автомобільної та спецтехніки, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 238300 (+620) осіб ліквідовано, танків - 4115 (+8) од, бойових броньованих машин - 8034 (+8) од, артилерійських систем - 4504 (+23) од, РСЗВ - 685 (+4) од, засоби ППО - 428 (+3) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 310 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3828 (+8), крилатих ракет - 1273 (+0), кораблів/катерів - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7059 (+15) од, спеціальної техніки/спеціального обладнання - 677 (+11)", - зазначається в повідомленні.

Дані уточнюються.