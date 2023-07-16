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11:11 16.07.2023

ЗСУ провели успішний контрнаступ 15 липня на південь від Бахмута, Оріхова та під Великою Новосілкою - ISW

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ЗСУ провели успішний контрнаступ 15 липня на південь від Бахмута, Оріхова та під Великою Новосілкою - ISW

Українські сили 15 липня провели успішні контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту, повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW) у неділю вранці.

"Російські джерела стверджували, що українські сили домоглися обмежених успіхів на південь від Бахмута в районі Андріївки (10 км на південь від Бахмута) і перетнули Сіверський Донецький канал у цьому районі. Російські джерела також стверджували, що українські сили вели обмежене просування на заході Донецької та сході Запорізької області на південний захід від Великої Новосілки та в західній частині Запорізької області на північний схід від Роботиного (12 км на південь від Оріхового)", - йдеться у зведенні.

Водночас повідомляється, що російські війська домоглися обмежених територіальних успіхів у районі Сватового Луганської області. Також окупанти продовжували обмежені наступальні операції на лінії Донецьк-Авдіївка в Донецькій області, але там не домоглися територіальних успіхів.

Із посиланням на російське джерело повідомляється, що російські сили постійно перекидають підкріплення в район Бахмута і нещодавно перекинули невстановлений підрозділ БАРС (російський бойовий резерв) з району Кремінної до району Кліщівки під Бахмутом, вказуючи на те, що українські контрнаступальні операції тривають, щоб спровокувати перекидання російських військ у район Бахмута.

У ISW підтвердили свої попередні оцінки, що ЗСУ зосереджені на асиметричному виснаженні супротивника, що зберігає життя українських військових завдяки повільнішим темпам територіальних завоювань під час поступового виснаження російської живої сили і техніки. "Українські військові, ймовірно, вже кілька тижнів удосконалюють свою стратегію контрнаступу, і деякі спостерігачі тільки зараз починають усвідомлювати більш серйозні наслідки цих коригувань. Україна, ймовірно, продовжить коригувати свою стратегію і дії впродовж усього контрнаступу, щоб сприяти подальшому прогресу", - наголошується у зведенні.

Також повідомляється про низку випадків звільнень представників російського військового командування після випадків непокори, що, за оцінками ISW, посилить наявні розбіжності в російських збройних силах.

"Різні угруповання в Кремлі та російських спецслужбах використовують російський інформаційний простір і секретну інформацію для досягнення своїх політичних і фінансових цілей на тлі війни Росії в Україні... Заколот Євгена Пригожина, керівника "групи Вагнера", міг також спонукати російських чиновників спробувати дискредитувати або усунути супротивників", - зазначають аналітики.

Міністерство оборони Білорусі зі свого боку оголосило, що розробило план підготовки особового складу "Групи Вагнера" для білоруських сил. Українські, російські та білоруські джерела продовжують повідомляти про те, що сили "Групи Вагнера" перекидають у Білорусь.

 

Теги: #isw

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