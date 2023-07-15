Події

16:31 15.07.2023

В Іванкові Київської області ліквідували пожежу в ангарі на площі понад 2 тис. кв. м

1 хв читати
В Іванкові Київської області ліквідували пожежу в ангарі на площі понад 2 тис. кв. м

В Іванкові Київської області рятувальники ДСНС ліквідували загоряння в металевому ангарі, у якому вирощували гриби, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"15 липня о 13:30 до ДСНС надійшло повідомлення про загорання металевого ангару в селищі Іванків. По прибуттю на місце рятувальниками встановлено, що горить ангар де вирощувались гриби. Пожежу ліквідовано о 14:35 на площі 2 100 кв.м.", - йдеться в повідомленні, опублікованому в суботу.

На місці загоряння працювало 10 одиниць техніки та 41 людина особового складу ДСНС.

Теги: #пожежа #київська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:38 14.07.2023
На Київщині погодили рішення про виплату понад 64 млн грн для відновлення житла

На Київщині погодили рішення про виплату понад 64 млн грн для відновлення житла

20:51 13.07.2023
Унаслідок пожежі в Козині Київської області постраждали дві людини

Унаслідок пожежі в Козині Київської області постраждали дві людини

17:42 13.07.2023
На Київщині стартував проєкт із відновлення 93 приватних будинків, зруйнованих унаслідок російської агресії, - голова ОВА

На Київщині стартував проєкт із відновлення 93 приватних будинків, зруйнованих унаслідок російської агресії, - голова ОВА

11:12 13.07.2023
Пожежа в Подільському районі Києва, де виявили тіло чоловіка, була побутового характеру

Пожежа в Подільському районі Києва, де виявили тіло чоловіка, була побутового характеру

20:15 12.07.2023
У Трускавці рятувальники ліквідовують пожежу в готелі

У Трускавці рятувальники ліквідовують пожежу в готелі

17:36 09.07.2023
Пожежа на АЗС виникла внаслідок удару легкової автівки в заправну колонку

Пожежа на АЗС виникла внаслідок удару легкової автівки в заправну колонку

16:16 09.07.2023
Унаслідок пожежі на столичній АЗС постраждало троє людей

Унаслідок пожежі на столичній АЗС постраждало троє людей

16:07 09.07.2023
Рятувальники ліквідують пожежу на АЗС у Дніпровському районі Києва

Рятувальники ліквідують пожежу на АЗС у Дніпровському районі Києва

10:57 07.07.2023
Зниклими безвісти вважаються 317 жителів Київщини, 190 перебувають у РФ - поліція

Зниклими безвісти вважаються 317 жителів Київщини, 190 перебувають у РФ - поліція

10:30 07.07.2023
За час війни на Київщині загинули 1 376 осіб, неідентифікованими залишаються 190 тіл

За час війни на Київщині загинули 1 376 осіб, неідентифікованими залишаються 190 тіл

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Корея збільшить у 2023 році військову та гуманітарну допомогу Україні - президент Юн Сок Йоль

Зеленський закликав Корею приєднатися до Декларації "Великої сімки" на підтримку України

Держприкордонслужба України підтверджує наявність груп ПВК "Вагнера" в Білорусі

Організовано безкоштовну евакуацію із Сумської області - Мінреінтеграції

Питна вода в Запорізькій області подається у штатному режимі, її якість відповідає нормам - ОВА

ОСТАННЄ

Сербія передасть Україні гуманітарну допомогу - ЗМІ

Корея збільшить у 2023 році військову та гуманітарну допомогу Україні - президент Юн Сок Йоль

Зеленський закликав Корею приєднатися до Декларації "Великої сімки" на підтримку України

Росіяни обстріляли Золоту Балку, без постраждалих - Херсонська ОВА

У Львівській області відремонтовано притулок для тимчасово переміщених осіб - ТЧХУ

"Метінвест" передав на фронт мобільний центр обробки даних за 15 млн грн

Держприкордонслужба України підтверджує наявність груп ПВК "Вагнера" в Білорусі

Погода в неділю буде сонячною, у західних, південних та Вінницькій областях вдень до +33°

Окупанти обстріляли Колодязне на Харківщині, загинув мирний житель

"Укренерго" провело унікальний ремонт, що забезпечив безперебійне живлення мільйонів споживачів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА