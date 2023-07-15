В Іванкові Київської області ліквідували пожежу в ангарі на площі понад 2 тис. кв. м

В Іванкові Київської області рятувальники ДСНС ліквідували загоряння в металевому ангарі, у якому вирощували гриби, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"15 липня о 13:30 до ДСНС надійшло повідомлення про загорання металевого ангару в селищі Іванків. По прибуттю на місце рятувальниками встановлено, що горить ангар де вирощувались гриби. Пожежу ліквідовано о 14:35 на площі 2 100 кв.м.", - йдеться в повідомленні, опублікованому в суботу.

На місці загоряння працювало 10 одиниць техніки та 41 людина особового складу ДСНС.