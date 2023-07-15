Події

14:03 15.07.2023

Росіяни обстріляли Золоту Балку, без постраждалих - Херсонська ОВА

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Росіяни обстріляли Золоту Балку, без постраждалих - Херсонська ОВА

Російські окупаційні війська вранці обстріляли Золоту Балку Новоолександрівської громади, внаслідок обстрілу пошкоджено будинок культури і магазин, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

"Російська армія обстріляла Золоту Балку Новоолександрівської громади. Близько 9:00 ворожа артилерія вдарила по мирному населеному пункту. Через обстріли пошкоджено будинок культури та магазин", - ідеться в повідомленні ОВА в суботу.

"На щастя, люди не постраждали", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #обстріл #херсонська_область

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