Росіяни обстріляли Золоту Балку, без постраждалих - Херсонська ОВА

Російські окупаційні війська вранці обстріляли Золоту Балку Новоолександрівської громади, внаслідок обстрілу пошкоджено будинок культури і магазин, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

"Російська армія обстріляла Золоту Балку Новоолександрівської громади. Близько 9:00 ворожа артилерія вдарила по мирному населеному пункту. Через обстріли пошкоджено будинок культури та магазин", - ідеться в повідомленні ОВА в суботу.

"На щастя, люди не постраждали", - наголошується в повідомленні.