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13:25 15.07.2023

Держприкордонслужба України підтверджує наявність груп ПВК "Вагнера" в Білорусі

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Держприкордонслужба України підтверджує наявність груп ПВК "Вагнера" в Білорусі

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) фіксує переміщення окремих груп ПВК "Вагнер" у Білорусі.

"Вагнер" у Білорусі: прикордонники фіксують рухи російських найманців", - ідеться в повідомленні ДПСУ в Телеграм-каналі в суботу.

"Станом на зараз наявна інформація показує, що в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових компаній, які переміщаються з території Росії", - зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Як повідомляють, прикордонники продовжують відстежувати ситуацію, "аби розуміти місця дислокації, кількість і завдання бойовиків". 

Теги: #білорусь #вагнер #держприкордонслужба

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