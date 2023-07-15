Держприкордонслужба України підтверджує наявність груп ПВК "Вагнера" в Білорусі

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) фіксує переміщення окремих груп ПВК "Вагнер" у Білорусі.

"Вагнер" у Білорусі: прикордонники фіксують рухи російських найманців", - ідеться в повідомленні ДПСУ в Телеграм-каналі в суботу.

"Станом на зараз наявна інформація показує, що в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових компаній, які переміщаються з території Росії", - зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Як повідомляють, прикордонники продовжують відстежувати ситуацію, "аби розуміти місця дислокації, кількість і завдання бойовиків".