Події

08:32 15.07.2023

Уночі силами ППО над Миколаївщиною збито три ударні БПЛА

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Уночі силами ППО над Миколаївщиною збито три ударні БПЛА

Під час нічної атаки російських окупантів у повітряному просторі Миколаївської області сили протиповітряної оборони ліквідували три ударні іранські дрони типу "Shahed 136/131", повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім у суботу вранці.

"У ніч із 14 на 15 липня силами і засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області було збито три дрони-камікадзе типу "Shahed 136/131" ", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, протягом п'ятниці ворог обстрілював з артилерії по береговій смузі та території м. Очаків Миколаївського району.

"У результаті пошкоджено житлові будинки та лінію мережі Інтернет. Сталося загоряння сухої трави на відкритій території, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає", - поінформував Кім про наслідки атаки.

Того ж дня артобстрілу зазнала акваторія Очаківської громади, обійшлося без постраждалих.

"У м. Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день і ніч пройшли відносно спокійно", - підсумував Кім.

 

 

 

Теги: #одеська_область #обстріли

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