Латвія передасть Україні ще 11 автомобілів, вилучених у нетверезих водіїв

Уряд Латвії ухвалив передати Україні чергові 11 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв, повідомила начальниця відділу закупівель і державного майна Служби державних доходів Інара Солостея громадській телерадіокомпанії Латвії LSM.

Зазначається, що автомобілі передадуть військовій адміністрації міста Херсон, Міністерству оборони України, Арбузинській сільраді Миколаївської області, Військово-медичній академії України та Державній прикордонній службі.

Серед конфіскованих транспортних засобів: Mercedes Benz 2001 року випуску, BMW 535 2006 року, Mazda 3 2007 року і Volvo XC60 2009 року.

"Загальна приблизна вартість цих 11 автомобілів становить близько 40 тисяч євро", - наголосили в LSM.

Як зазначила Солостея, "зі 100 (конфіскованих - ІФ-У) автомобілів 70 вирушають в Україну".

Як повідомлялося, сейм Латвії 18 лютого 2023 р. ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатного передання транспортних засобів, що належать державі, у власність уряду України. "Наразі ми можемо реалізувати конфісковані у п'яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку або розібравши на запчастини. Однак ми бачимо, що в нинішніх умовах вони були б корисною підтримкою для народу України", - заявив голова Комісії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції Раймондс Берґманіс ("Об'єднаний список"), який відповідає за просування законопроєкту в Сеймі.