Окупанти 18 разів обстріляли Сумщину, пошкоджено п'ять приватних будинків

Минулої доби російські окупаційні війська 18 разів обстріляли Сумську область, від ворожого вогню постраждали вісім громад області, внаслідок атаки пошкоджено п'ять житлових будинків та сільгосптехніка агропідприємства, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА) у п'ятницю ввечері.

"Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 110 вибухів. Обстрілів зазнали Новослобідська, Хотінська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Дружбівська, Глухівська та Білопільська громади", - сказано в повідомленні в Telegram.

Зокрема, Новослобідську громаду росіяни обстріляли з артилерії (12 вибухів) та мінометів (17 вибухів). Внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено два приватні будинки.

По Середино-Будській громаді окупанти здійснили мінометний обстріл (16 вибухів), під час атаки пошкоджено три житлові будинки.

У Хотінській громаді внаслідок мінометного обстрілу (16 вибухів) пошкоджено чотири одиниці сільськогосподарської техніки: два комбайни та два трактори, що належать приватній агрофірмі.

По території Дружбівської громади здійснено обстріл з РСЗВ (5 вибухів).

Білопільська громада постраждала від гранатометного обстрілу (6 вибухів).

В Есманській і Глухівській громадах ворог здійснив мінометний обстріл, відповідно 3 та 18 вибухів.

Краснопільська громада також постраждала від обстрілу з міномету (10 вибухів) та артилерії (1 вибух).