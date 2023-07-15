Події

02:39 15.07.2023

Окупанти 18 разів обстріляли Сумщину, пошкоджено п'ять приватних будинків

1 хв читати
Окупанти 18 разів обстріляли Сумщину, пошкоджено п'ять приватних будинків

Минулої доби російські окупаційні війська 18 разів обстріляли Сумську область, від ворожого вогню постраждали вісім громад області, внаслідок атаки пошкоджено п'ять житлових будинків та сільгосптехніка агропідприємства, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА) у п'ятницю ввечері.

"Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 110 вибухів. Обстрілів зазнали Новослобідська, Хотінська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Дружбівська, Глухівська та Білопільська громади", - сказано в повідомленні в Telegram.

Зокрема, Новослобідську громаду росіяни обстріляли з артилерії (12 вибухів) та мінометів (17 вибухів). Внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено два приватні будинки.

По Середино-Будській громаді окупанти здійснили мінометний обстріл (16 вибухів), під час атаки пошкоджено три житлові будинки.

У Хотінській громаді внаслідок мінометного обстрілу (16 вибухів) пошкоджено чотири одиниці сільськогосподарської техніки: два комбайни та два трактори, що належать приватній агрофірмі.

По території Дружбівської громади здійснено обстріл з РСЗВ (5 вибухів).

Білопільська громада постраждала від гранатометного обстрілу (6 вибухів).

В Есманській і Глухівській громадах ворог здійснив мінометний обстріл, відповідно 3 та 18 вибухів.

Краснопільська громада також постраждала від обстрілу з міномету (10 вибухів) та артилерії (1 вибух).

 

Теги: #україна #пошкодження #обстріли #сумська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:05 15.07.2023
Глава Харківської ОВА анулює почесну грамоту режисерці Богусевич, яка відкрила театр в РФ

Глава Харківської ОВА анулює почесну грамоту режисерці Богусевич, яка відкрила театр в РФ

23:55 14.07.2023
На Таврійському напрямку втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти – Тарнавський

На Таврійському напрямку втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти – Тарнавський

23:10 14.07.2023
Намісника Києво-Печерської Лаври Павла взяли під варту з альтернативою застави більш ніж у 33 млн грн

Намісника Києво-Печерської Лаври Павла взяли під варту з альтернативою застави більш ніж у 33 млн грн

20:10 14.07.2023
МВФ дуже проти зростання частки держави в банківській сфері, потрібен механізм швидкої ренаціоналізації

МВФ дуже проти зростання частки держави в банківській сфері, потрібен механізм швидкої ренаціоналізації

18:21 14.07.2023
Фінансування допомоги Україні в майбутньому не повинно відбуватися за рахунок довгострокового бюджету ЄС, але вихід буде знайдено - Мінфін ФРН

Фінансування допомоги Україні в майбутньому не повинно відбуватися за рахунок довгострокового бюджету ЄС, але вихід буде знайдено - Мінфін ФРН

15:03 14.07.2023
Болгарія відправила Україні найбільший пакет військової допомоги

Болгарія відправила Україні найбільший пакет військової допомоги

11:07 14.07.2023
Окупанти продовжили інтенсивні обстріли міст і сіл Донеччини, загинув мирний житель, поранені ще четверо

Окупанти продовжили інтенсивні обстріли міст і сіл Донеччини, загинув мирний житель, поранені ще четверо

08:51 14.07.2023
Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

08:36 14.07.2023
Російські війська за добу 76 разів обстріляли Херсонську область, є загиблий і поранений

Російські війська за добу 76 разів обстріляли Херсонську область, є загиблий і поранений

07:57 14.07.2023
На Миколаївщині сили ППО збили два ударні БПЛА типу "Shahed-136/131"

На Миколаївщині сили ППО збили два ударні БПЛА типу "Shahed-136/131"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Намісника Києво-Печерської Лаври Павла взяли під варту з альтернативою застави більш ніж у 33 млн грн

Український потенціал має бути інвестований у розвиток

До військової освіти треба залучити тих, хто захищає державу, - Зеленський

Росіяни на сході та півдні України роблять усе, щоб зупинити наших воїнів

На кожній новій зустрічі з підготовки Саміту миру додається п'ять-шість країн - Єрмак

ОСТАННЄ

Український потенціал має бути інвестований у розвиток

До військової освіти треба залучити тих, хто захищає державу, - Зеленський

Росіяни на сході та півдні України роблять усе, щоб зупинити наших воїнів

Мобілізованих росіян, які перебувають на окупованій території України, примушують підписувати контракти

Голлівудські актори долучилися до страйку сценаристів

Палата представників США схвалила проєкт військового бюджету на $886 млрд

Міжвідомча робгрупа рекомендує спрямувати з Фонду ліквідації збройної агресії РФ 5,15 млрд грн на 139 проєктів

За добу українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу ворога

Протягом доби ворог застосував 17 БПЛА Shahed, завдав 43 авіаударів - Генштаб ЗСУ

На Київщині погодили рішення про виплату понад 64 млн грн для відновлення житла

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА