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19:27 14.07.2023

Голлівудські актори долучилися до страйку сценаристів

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Голлівудські актори долучилися до страйку сценаристів

Профспілка кіноакторів, артистів телебачення і радіо (SAG-AFTRA) розпочала страйк у п'ятницю, слідом за сценаристами, після провалу переговорів про укладення нового контракту зі студіями та потоковими сервісами.

Дві головні профспілки Голлівуду страйкують одночасно вперше з 1960 року, коли президентом гільдії акторів був Рональд Рейган, зазначає MarketWatch.

SAG-AFTRA, членами якої є 160 тис. кіноакторів, журналістів, дикторів, ведучих і каскадерів, і Альянс продюсерів кіно і телебачення (AMPTP), що представляє інтереси роботодавців, зокрема Disney, Netflix і Amazon, не змогли дійти згоди після завершення дії попереднього трирічного контракту.

Під час переговорів Гільдія акторів вимагала вирішення низки проблем, серед яких - низька заробітна плата, необхідність знімати відеопроби власним коштом і нерегульоване використання штучного інтелекту.

У AMPTP заявили, що запропонували Гільдії вигідну угоду, що передбачає найзначніше за останні 35 років збільшення мінімальної заробітної плати, підвищення ліміту пенсійних і медичних внесків, а також "інноваційне рішення" у сфері штучного інтелекту, яке захистить права акторів на використання їхнього цифрового образу.

"На жаль, профспілка обрала шлях, який призведе до фінансових труднощів для тисяч і тисяч людей, задіяних у кіноіндустрії", - йдеться в заяві альянсу.

За правилами SAG-AFTRA, під час страйку актори не можуть брати участі в кіновиробництві, включно зі зйомками, прослуховуваннями, репетиціями та озвучуванням, а також відвідувати прем'єри та просувати проєкти зі своєю участю. Ці заборони ставлять під питання появу акторів на 75-й церемонії престижної кінопремії "Еммі", яка відбудеться у вересні.

Раніше внаслідок страйку сценаристів зупинилася робота над шоу "Суботнього вечора у прямому ефірі", а також над кількома серіалами, включно з "Дивними дивами", "Хитрощами" і "Гріффінами". Як очікується, після зриву переговорів між SAG-AFTRA і AMPTP кількість телешоу і кінопроєктів, що перебуватимуть "на паузі", зросте.

Теги: #сша #страйк #актори #голлівуд

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