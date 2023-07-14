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18:38 14.07.2023

На Київщині погодили рішення про виплату понад 64 млн грн для відновлення житла

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На Київщині погодили рішення про виплату понад 64 млн грн для відновлення житла

У Київській області погодили рішення про виплату понад 64 млн грн за програмою "єВідновлення", повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації (КВА) Руслан Кравченко.

"Програма уряду стартувала 10 травня. Заявок уже понад 6 тис. На сьогодні відпрацьовано майже 800 заявок. Люди отримають на відновлення своїх осель кошти на понад 64 млн грн", - зазначив начальник Київської ОВА, якого цитує пресслужба адміністрації у п'ятницю.

Як повідомляється, у Київській області створено 51 комісію для відпрацювання заявок. "Робимо все, щоб органи місцевого самоврядування оперативно опрацьовували заявки, а люди отримували компенсацію на відновлення житла та поверталися до своїх осель", - наголосив голова обладміністрації.

У повідомленні зазначається, що максимальна сума компенсації становить 200 тис. грн. "Допомога надається тим людям, чиї будинки придатні для проживання, але потребують заміни вікон, дверей, ремонту даху тощо. За ці гроші вони повинні закупити будівельні матеріали чи послуги підрядників у магазинах та компаніях-учасниках "єВідновлення", - пояснюється на сайті.

 

Теги: #житло #нерухомість #відновлення #київська_область

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