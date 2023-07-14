Україна повернула тіла ще 62 полеглих захисників - Мінреінтеграції

Україна повернула тіла ще 62 полеглих захисників, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Сьогодні відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України (ТОТ). Таким чином вдалося повернути тіла ще 62 оборонців. З них четверо померли у ворожому полоні внаслідок поранення, хвороби та неналежного медичного догляду", - повідомляють у телеграм-каналі Мінреінтеграції в п'ятницю.

Як повідомляється, репатріація тіл відбулася за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об'єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Зазначається, що "передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання".