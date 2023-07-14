Події

08:51 14.07.2023

Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

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Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та інші. В районах Кислівки та Котлярівки Куп'янського району російські окупанти застосовували бойову авіацію. На щастя, жертв і постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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