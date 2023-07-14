На Миколаївщині сили ППО збили два ударні БПЛА типу "Shahed-136/131"

Росіяни вночі атакували Миколаївську область ударними БПЛА типу "Shahed-136/131", дві ворожі цілі збито силами ППО, інформував голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"На Миколаївщині силами і засобами протиповітряної оборони знищено два ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" -, написав він у телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

Також за даними ОВА, вночі, 13 липня, орієнтовно о 22:09, ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.