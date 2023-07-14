14 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 506 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 506 RUSSIAN AGRESSION

14 липня відзначають День стовпотворіння, Міжнародний день небінарних людей.

У Франції - День взяття Бастилії, у Швейцарії - фестиваль класичної музики у Верб'є, у Бельгії - фестиваль "Гентські свята".

Цього дня, 2022 року, Збройними силами РФ було завдано ракетного удару по Вінниці, по центральній частині міста. Унаслідок удару загинуло щонайменше 27 осіб (зокрема дванадцять жінок, семеро чоловіків, семеро працівників і відвідувачів медичного центру "Нейромед", троє неповнолітніх дітей, і 3 офіцери ЗСУ.

Православна церква вшановує пам'ять Косми і Даміана.

День стовпотворіння

14 липня у світі святкують Pandemonium Day, або День стовпотворіння. "Pandemonium" відомий ще з біблійних часів, проте набув розповсюдження лише в 17 столітті завдяки поемі англійського поета Мільтона "Втрачений рай". Автор використав сюжет з біблії, назвав цим словом чертоги скинутого з Небес занепалого ангела, що уособлює собою сили Зла. Буквально pandemonium з латинської перекладається як стовпотворіння, сум'яття і безлад.

Заснування такого свята трактують неоднозначно, і вкладають у пояснення його значення різний сенс. З одного боку, заснування свята, присвяченого хаосу, та ще й із назвою, що побічно асоціюється із силами зла, може викликати напругу. З іншого боку, звернення до теми хаосу, відсилає нас до стародавніх теорій походження світу, створеного з цього самого хаосу або з нічого. Ця ж теорія лежить і в основі християнського віровчення, яке говорить про те, що Господь створив світ із хаосу.

Ще цього дня:

1933 - Вийшов перший мультфільм Макса Флейшера про моряка Папая;

1945 - Новий уряд Королівства Італія декларує стан війни з Японською імперією;

1969 - Розпочалася футбольна війна між Сальвадором і Гондурасом;

2000 - Георгій Гонгадзе офіційно звернувся до Генерального прокурора України Михайла Потебенька з листом, у якому виклав факти про стеження за ним працівників міліції та невідомих осіб;

2022 - Масований ракетний удар по Україні, зокрема по Вінниці. Загинуло 27 людей, серед них троє дітей.

Церковне свято

Цього дня православна церква вшановує пам'ять двох безсрібників - братів Косми і Даміана, які жили в Римі за царя Карина. Будучи вправними лікарями, брати зцілювали хворих людей і худобу, не вимагаючи винагороди за свої труди, допомагали нужденним і своїми вчинками навернули багатьох у християнську віру. За свої справи Косма і Даміан отримали прізвисько "безмездні (тобто безкорисливі) лікарі". Однак знайшлися недоброзичливці, які оббрехали братів; безсрібники були безжально вбиті.

Іменини: Олексій, Аркадій, Василь, Іван, Костянтин, Дем'ян, Кузьма, Лев, Павло, Петро, Тихон.