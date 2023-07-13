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11:58 13.07.2023

Окупанти використовують на Донеччині самохідні вибухові пристрої, начиняючи БТР тоннами вибухівки - британська розвідка

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Окупанти використовують на Донеччині самохідні вибухові пристрої, начиняючи БТР тоннами вибухівки - британська розвідка

Російські окупанти почали застосовувати начинені вибухівкою бронетранспортери проти сил оборони України, однак ефективність таких пристроїв сумнівна, ідеться у зведенні, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в четвер.

"У червні 2023 р. надійшло декілька повідомлень про те, що російські війська використовують застарілі бронетранспортери, начинені декількома тоннами вибухівки, як самохідні імпровізовані вибухові пристрої. Екіпаж, найімовірніше, вистрибує з машини після того, як пустить її за курсом. Більшість російських випадків використання таких пристроїв були зареєстровані в районі Мар'їнки, недалеко від Донецька, і розпочалися за декілька днів після того, як чеченські підрозділи знову зміцнилися в цьому районі", - йдеться в повідомленні.

У британській розвідці зазначають, що досвід використання імпровізованих вибухових пристроїв чеченськими бойовиками відомий ще за часів чеченських воєн 1990-х років. Повідомлялося також, що чеченці, які воюють на боці України, виготовили аналогічні пристрої в січні 2023 року.

"Більшість російських самохідних імпровізованих вибухових пристроїв майже напевно вибухнули до того, як досягли своєї цілі через комбінацію протитанкових мін і вогню прямим наведенням, що ставить під сумнів життєздатність цього засобу. Проте ці пристрої спричиняють дуже сильні вибухи, які все ще можуть чинити психологічний вплив на сили, що обороняються", - наголошується в повідомленні.

Теги: #донецька_область #окупанти #британська_розвідка

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