Канада додатково виділить $410 млн для зміцнення безпеки України та суттєво збільшить комплексний пакет допомоги

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на саміті НАТО у Вільнюсі оголосив про нове фінансування і проєкти на суму CAD541 млн ($410 млн) для підтримки України і зміцнення трансатлантичної безпеки.

"Нове фінансування для України базується на понад 8 мільярдах доларів у вигляді багатогранної допомоги, яку Канада виділила від початку 2022 року, і ґрунтується на заяві прем'єр-міністра, зробленій цього тижня в Латвії, щодо відновлення й розширення операції Reassurance, яка є частиною заходів оборони й стримування НАТО у Східній Європі, і подвоює нинішню присутність Канади в країні", - ідеться в повідомленні на сайті глави канадського уряду в середу.

За словами прем'єра, Канада має намір надати Україні додаткові дрони з камерами, а також забезпечуватиме навчання українських військових у рамках операції Unifier у Канаді.

Крім того, прем'єр-міністр оголосив про додаткові CAD48,8 млн ($37 млн) до Комплексного пакета допомоги для України на додачу до CAD34,6 млн, оголошених у квітні 2023 року, які підтримають надання НАТО практичної нелетальної допомоги Україні через безоплатну передачу матеріалів, включно з пальним, мостовим обладнанням, раціями та засобами першої допомоги.

"Канада разом із Бельгією, Данією, Люксембургом, Нідерландами, Норвегією, Польщею, Португалією, Румунією, Швецією та Великою Британією підписали заяву про створення спільної коаліції для навчання ВПС України експлуатації та обслуговування F-16 винищувачів. Підписавши заяву, Канада зобов'язується зробити свій внесок у багатонаціональні зусилля з навчання українських пілотів, техніків і допоміжного персоналу експлуатації та обслуговуванню винищувачів F-16", - ідеться в повідомленні.

Трюдо також оголосив про виділення Україні додаткової допомоги в галузі кібербезпеки в розмірі CAD2,7 млн ($2,05).