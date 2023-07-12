Події

15:29 12.07.2023

В ТЧХУ можна отримати допомогу психологів

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В ТЧХУ можна отримати допомогу психологів

У Товаристві Червоного Хреста України (ТЧХУ) можна отримати допомогу професійних психологів.

"В інформаційному центрі Українського Червоного Хреста можна отримати допомогу професійних психологів. На лінії працюють фахівці, які надають консультації, здійснюють супровід або перенаправляють людину до іншого фахівця за потреби", - повідомило ТЧХУ в середу у фейсбуці.

Як зазначили в ОКУ, від початку повномасштабної агресії Російської Федерації проти України кількість звернень по психосоціальну підтримку збільшилася - лише за 2022 рік зареєстровано близько 1000 дзвінків.

Отримати психосоціальну підтримку може кожен, хто її потребує, звернувшись до інформаційного центру за номером телефону 0 800 332 656.

Працює інформцентр ТЧХУ з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00.

Дзвінки з номерів українських мобільних операторів безоплатні та конфіденційні.

Звернення також можна надіслати на електронну пошту: national@redcross.org.ua.

 

Теги: #підтримка #тчху

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