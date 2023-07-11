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19:47 11.07.2023

Окупанти завдали 54 авіаударів по Україні за добу

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Окупанти завдали 54 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти за минулу добу завдали 54 авіаційних ударів по території України та здійснили 38 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 вівторка, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Також окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу Shahed. Загалом було задіяно 28 дронів-камікадзе. В результаті успішної бойової роботи українська протиповітряна оборона знищила 26 ударних БпЛА та два розвідувальні безпілотники типу Zala, розповіли в Генштабі.

Противник завдав авіаційних ударів у районі Волфиного Сумської області, Авдіївки, Одрадного та Макарівки Донецької області, Малої Токмачки Запорізької області та Золотої Балки Херсонської області.

Окупанти здійснили мінометні й артилерійські обстріли близько 90 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областях, зокрема міст Часів Яр, Авдіївка, Костянтинівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області та м. Херсон.

"Імовірність завдання ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #рф #війна #обстріли

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