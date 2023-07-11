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11:01 11.07.2023

Додаткова сесія НМТ стартувала з 11 липня - УЦОЯО

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Додаткова сесія НМТ стартувала з 11 липня - УЦОЯО

Додаткова сесія національного мультипредметного тесту (НМТ) стартувала з 11 липня, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Додаткові сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) відбуватимуться протягом липня в Україні та 16 містах дев'яти інших країн. Тестування відбуватиметься у дві зміни: перша - з 10:00, друга - з 15:00 за київським часом у всіх країнах, крім США. Звертаємо увагу учасників, які проходитимуть НМТ у США, на те, що тестування розпочинатимуть о 18:00 за Києвом, тобто об 11:00 у Детройті та о 10:00 у Х'юстоні", - ідеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Зазначається, що після натискання "Завершити роботу над тестом" учасники НМТ побачать на моніторі кількість набраних ними тестових балів за правильно виконані завдання тесту з кожного навчального предмета.

"Тож зможуть зорієнтуватися в тому, якими є їхні результати для вступу за шкалою 100-200 балів. Для цього необхідно було скористатися Таблицями переведення тестових балів в оцінку за шкалою 100-200 балів, що були раніше затверджені Міністерством освіти і науки України", - ідеться в повідомленні.

Водночас офіційні результати додаткової сесії будуть оприлюднені в персональних кабінетах учасників до 29 липня 2023 року.

Теги: #уцояо #нмт

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