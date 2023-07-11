Події

10:29 11.07.2023

Можливий ракетний удар по півдню України - Гуменюк

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Можливий ракетний удар по півдню України - Гуменюк

Керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк не виключає російського ракетного удару по півдню України найближчими днями.

"Цієї ночі... був дроновий (удар - ІФ-У). І цілком можливий найближчими днями і ракетний удар", - сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону у вівторок.

На підтвердження своїх слів, Гуменюк зазначила, що минулої доби на південному напрямку підтверджено знищення сімох окупантів і восьми одиниць техніки, серед якої є і безпілотники-розвідники - "три штуки, якими ворог, вочевидь, збирав інформацію і готувався до майбутніх ударів".

Вона також зазначила, що нічна потужна дронова атака РФ по портовій інфраструктурі України була очікувана, оскільки напередодні до Москви з Тегерана прибули вантажні авіаборти.

Теги: #ок_південь

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