Можливий ракетний удар по півдню України - Гуменюк

Керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк не виключає російського ракетного удару по півдню України найближчими днями.

"Цієї ночі... був дроновий (удар - ІФ-У). І цілком можливий найближчими днями і ракетний удар", - сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону у вівторок.

На підтвердження своїх слів, Гуменюк зазначила, що минулої доби на південному напрямку підтверджено знищення сімох окупантів і восьми одиниць техніки, серед якої є і безпілотники-розвідники - "три штуки, якими ворог, вочевидь, збирав інформацію і готувався до майбутніх ударів".

Вона також зазначила, що нічна потужна дронова атака РФ по портовій інфраструктурі України була очікувана, оскільки напередодні до Москви з Тегерана прибули вантажні авіаборти.