Повноцінну подачу води споживачам із Карлівського водосховища планують відновити до середини липня - заступник голови ОП Кулеба

Повноцінну подачу води жителям Донецької області з Карлівського водосховища планують відновити до середини липня, повідомив заступник глави Офісу президента Олексій Кулеба.

"Відновлювальні роботи тривають ... Паралельно йде ремонт греблі. Води буде більше. Відновити повноцінну подачу води з Карлівського водосховища планується до середини липня", - повідомив Кулеба на брифінгу в Офісі президента.

За його словами, дотепер вже вдалося відновити централізовану подачу води тільки двом населеним пунктам - Покровську і Мирнограду, проте вода поки що технічна. Найближчим же часом буде запущено пробне увімкнення насоса і закачування питної води в систему.

Як повідомлялося, увечері 25 травня російські окупанти обстрілами зруйнували греблю Карлівського водосховища в районі Авдіївки. Під загрозою підтоплення опинилися кілька населених пунктів, де проживає 981 людина.