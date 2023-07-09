Пожежа на АЗС виникла внаслідок удару легкової автівки в заправочну колонку

Пожежу, що виникла на АЗС на Броварському проспекті в Дніпровському районі Києва, ліквідовано, трьох постраждалих госпіталізовано, наймолодшому з них – 17 років, повідомив мер Віталій Кличко.

"Пожежу на АЗС ліквідовано. Вогонь вирував на площі 1500 кв.м. Рятувальники продовжують розвідку приміщень", - написав Кличко в Телеграм-каналі в неділю.

Він уточнив, що медики госпіталізували трьох постраждалих чоловіків. Наймолодшому - 17 років.

За даними мера, у постраждалих – опіки різного ступеня.

Як повідомив Кличко, пожежа, що виникла внаслідок удару легкової автівки в заправочну колонку, повністю знищила будівлю та наземне обладнання АЗС та 8 легкових авто.