Події

17:36 09.07.2023

Пожежа на АЗС виникла внаслідок удару легкової автівки в заправочну колонку

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Пожежу, що виникла на АЗС на Броварському проспекті в Дніпровському районі Києва, ліквідовано, трьох постраждалих госпіталізовано, наймолодшому з них – 17 років, повідомив мер Віталій Кличко.

"Пожежу на АЗС ліквідовано. Вогонь вирував на площі 1500 кв.м. Рятувальники продовжують розвідку приміщень", - написав Кличко в Телеграм-каналі в неділю.

Він уточнив, що медики госпіталізували трьох постраждалих чоловіків. Наймолодшому - 17 років. 

За даними мера, у постраждалих – опіки різного ступеня.

Як повідомив Кличко, пожежа, що виникла внаслідок удару легкової автівки в заправочну колонку, повністю знищила будівлю та наземне обладнання АЗС та 8 легкових авто.

Теги: #азс #пожежа

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